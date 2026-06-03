«Единая Россия» призвала просчитать смягчение налогов для малого бизнеса

Партия «Единая Россия» поддерживает позицию общественной организации малого бизнеса «Опора России» о том, что любые изменения налоговых условий для предпринимателей должны быть тщательно просчитаны и прозрачны для всех участников экономики. Об этом сообщает пресс-служба партии.
Координатор партпроекта «Предпринимательство», первый заместитель председателя комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Альфия Когогина отметила: «Когда речь идёт о предпринимателях, создающих рабочие места и обеспечивающих развитие страны, сначала нужно оценить эффект уже действующих мер, а затем принимать новые решения».
«Необходим прямой диалог и поиск сбалансированных решений совместно с сообществами и организациями предпринимателей. Поддержка малого и среднего бизнеса является одним из важных пунктов Народной программы. Наша задача — создавать правильные условия для развития бизнеса», — подчеркнула она.
В своих заявлениях партийные представители настаивают на поэтапном подходе: прежде чем вносить изменения в налогообложение, провести анализ текущих механизмов поддержки, моделей налогообложения и их влияния на занятость, инвестиции и устойчивость компаний. Важной составляющей процесса, по их словам, должен стать открытый диалог с бизнес‑сообществом и профильными организациями, чтобы учитывать практические риски и возможности малого и среднего предпринимательства.
Поддержка малого и среднего бизнеса закреплена в Народной программе «Единой России», и представители партии видят своей задачей создание условий, при которых предприятия смогут развиваться, сохранять рабочие места и вносить вклад в экономику регионов.