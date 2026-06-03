Губернатор Красноярского края Михаил Котюков подписал соглашение с Фондом развития научных связей «ВЫЗОВ»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Стартовал Петербургский международный экономический форум. На стенде Красноярского края губернатор Михаил Котюков и генеральный директор Фонда развития научных связей «ВЫЗОВ» Наталья Третьяк встретились для подписания соглашения о сотрудничестве.
Сотрудничество направлено на укрепление научно-культурных связей, проведение совместных проектов и инновационное развитие региона. В планах — проведение лекций, мастер-классов, семинаров, программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки.
По мнению губернатора Михаила Котюкова, одна из главных задач сейчас — поиск квалифицированных кадров. «Уже сейчас мы работаем в Красноярском крае над тем, чтобы увлечь наибольшее количество ребят естественными науками. Модернизируем инфраструктуру поддержки талантов, занимаемся ранней профориентацией и расширяем количество специализированных классов, проводим олимпиады и конкурсы, предоставляем гранты. Соглашение, которое мы сегодня подписываем, открывает перспективы для успешной работы в этом направлении», — сказал губернатор Красноярского края.
«Подписанное соглашение открывает широкие возможности для долгосрочного сотрудничества Фонда “Вызов” и Красноярского края. Красноярский край обладает серьёзным научным и промышленным потенциалом, и мы рассчитываем, что наше партнёрство станет важным вкладом в его дальнейшее развитие», — подчеркнула генеральный директор Фонда «Вызов» Наталья Третьяк.