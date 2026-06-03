Губернатор Красноярского края Михаил Котюков подписал соглашение с Фондом развития научных связей «ВЫЗОВ»

По мнению губернатора Михаила Котюкова, одна из главных задач сейчас — поиск квалифицированных кадров. «Уже сейчас мы работаем в Красноярском крае над тем, чтобы увлечь наибольшее количество ребят естественными науками. Модернизируем инфраструктуру поддержки талантов, занимаемся ранней профориентацией и расширяем количество специализированных классов, проводим олимпиады и конкурсы, предоставляем гранты. Соглашение, которое мы сегодня подписываем, открывает перспективы для успешной работы в этом направлении», — сказал губернатор Красноярского края.