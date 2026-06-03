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Подготовка Путина к ПМЭФ, атаки ВСУ и российский ответ. Темы брифинга Пескова

Подготовка президента РФ Владимира Путина к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ), атаки ВСУ и российский ответ на них стали в среду основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин проведет 3 июня переговоры с коллегой из Танзании Самией Сулуху Хасан.

У главы государства во второй половине дня также запланированы рабочие встречи, которые будут носить непубличный характер.

О подготовке Путина к ПМЭФ

Путин уже начал подготовку к мероприятиям ПМЭФ и работает над своим выступлением, которое состоится на пленарной сессии форума: «Путин работает и над своим выступлением, и над теми мероприятиями, которые состоятся на полях форума».

«Очищенной экономики» не существует, поэтому Путин в речи на ПМЭФ уделит внимание и политическим вопросам: «Так или иначе, соприкосновение с политическими проблемами всегда налицо, поэтому и этому будет уделено внимание».

Об атаках ВСУ и российском ответе

Россия будет продолжать спецоперацию именно для того, чтобы атак, подобных атаке на Санкт-Петербург, не было: «Что касается конкретного [ответа] об ударах: информация об этом целиком и полностью — прерогатива региональных властей и нашего министерства обороны. Но в целом я могу сказать, что для того, чтобы таких ударов не было, и продолжается специальная военная операция».

Российские ответы на удары ВСУ будут носить и уже носят системный характер: «Я хочу напомнить вам о заявлении Министерства иностранных дел, где говорится о том, что наши ответы будут носить системный характер. Они, собственно, уже носят системный характер».

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