Подготовка Путина к ПМЭФ, атаки ВСУ и российский ответ. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин проведет 3 июня переговоры с коллегой из Танзании Самией Сулуху Хасан.
У главы государства во второй половине дня также запланированы рабочие встречи, которые будут носить непубличный характер.
О подготовке Путина к ПМЭФ
Путин уже начал подготовку к мероприятиям ПМЭФ и работает над своим выступлением, которое состоится на пленарной сессии форума: «Путин работает и над своим выступлением, и над теми мероприятиями, которые состоятся на полях форума».
«Очищенной экономики» не существует, поэтому Путин в речи на ПМЭФ уделит внимание и политическим вопросам: «Так или иначе, соприкосновение с политическими проблемами всегда налицо, поэтому и этому будет уделено внимание».
Об атаках ВСУ и российском ответе
Россия будет продолжать спецоперацию именно для того, чтобы атак, подобных атаке на Санкт-Петербург, не было: «Что касается конкретного [ответа] об ударах: информация об этом целиком и полностью — прерогатива региональных властей и нашего министерства обороны. Но в целом я могу сказать, что для того, чтобы таких ударов не было, и продолжается специальная военная операция».
Российские ответы на удары ВСУ будут носить и уже носят системный характер: «Я хочу напомнить вам о заявлении Министерства иностранных дел, где говорится о том, что наши ответы будут носить системный характер. Они, собственно, уже носят системный характер».