Подготовка Путина к ПМЭФ, атаки ВСУ и российский ответ. Темы брифинга Пескова

Россия будет продолжать спецоперацию именно для того, чтобы атак, подобных атаке на Санкт-Петербург, не было: «Что касается конкретного [ответа] об ударах: информация об этом целиком и полностью — прерогатива региональных властей и нашего министерства обороны. Но в целом я могу сказать, что для того, чтобы таких ударов не было, и продолжается специальная военная операция».