«Госсовет 2.0»: Беспрозванных покинул «зеленую» зону политической устойчивости

Как отмечается в докладе, в настоящее время главы регионов сталкиваются с целым рядом вызовов перед думской кампанией, связанными со сложным балансом между недопущением мобилизации «протестного» избирателя и обеспечением высокой легитимности выборов, перегревом политической повестки как из-за негативных реакций на ограничения Интернета, так и вследствие активизации парламентской оппозиции перед выборами в Госдуму, особой востребованности грамотной публичной коммуникации в условиях каскадного эффекта от сочетания политических, экономических и социальных раздражителей.