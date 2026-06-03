«Госсовет 2.0»: Беспрозванных покинул «зеленую» зону политической устойчивости

Губернатор Калининградской области покинул «зеленую» зону очередного рейтинга политической устойчивости губернаторов «Госсовет 2.0», подготовленного экспертами коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг».
«Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных покинул “зеленую” зону устойчивости из-за уголовного дела в отношении областного экс-министра молодежи Анны Мусевич», — поясняется в XXII рейтинге. В СЗФО Беспрозванных переместился на восьмое место из 12 в зону средней устойчивости. Из-за ареста министра глава региона потерял сразу три балла. Относительно низко оцениваются экономическая привлекательность региона (1 балл) и политический менеджмент (2 балла).
Как отмечается в докладе, в настоящее время главы регионов сталкиваются с целым рядом вызовов перед думской кампанией, связанными со сложным балансом между недопущением мобилизации «протестного» избирателя и обеспечением высокой легитимности выборов, перегревом политической повестки как из-за негативных реакций на ограничения Интернета, так и вследствие активизации парламентской оппозиции перед выборами в Госдуму, особой востребованности грамотной публичной коммуникации в условиях каскадного эффекта от сочетания политических, экономических и социальных раздражителей.
Также, как отмечается в докладе, губернаторам необходимо искать новые точки роста и оптимизации ресурсов в контексте экономических сложностей, при необходимости недопущения конвертации финансовых трудностей в протестные настроения.
Иллюстрация: map.minchenko.ru.
Рейтинг политической устойчивости губернаторов «Госсовет 2.0» — регулярный аналитический доклад коммуникационного холдинга Минченко консалтинг, оценивающий шансы глав российских регионов остаться на своем посту. Оценка базируется на сложении баллов по 9 критериям (уровень поддержки федерального центра, наличие крупных проектов, электоральные перспективы и т.д.).