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Россия не получала от Запада кандидатур переговорщика, заявила Захарова

С. -ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Москва не получала от Запада серьезных предложений по кандидатуре переговорщика с Россией, заявила в интервью РИА Новости на ПМЭФ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: © РИА Новости

«На данный момент ничего серьезного в виде каких-то предложений или хотя бы того, что можно было бы рассматривать в качестве действительно заслуживающего серьезного внимания среди этих многочисленных заявлений, мы не видели и, соответственно, не получали», — сказала Захарова в беседе с агентством.

Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, но отметил, что выбирают пусть сами европейцы, и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес России. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.

Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что обсуждает с лидерами ЕС подготовку к переговорам с Россией, когда для этого настанет правильный момент.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

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