Guardian: дефицит ракет для Patriot создал «окно уязвимости» для Украины

В статье говорится, что система Patriot считается одной из самых эффективных в мире, но ее высокая стоимость привела к тому, что после окончания холодной войны она стала «жертвой дивидендов мира». Хотя существуют и другие системы противовоздушного перехвата, например более дешевая немецкая Iris-T, которая используется для защиты от крылатых ракет и беспилотников, Patriot остается «лучшей защитой» от высоколетящих баллистических ракет, отмечает издание.