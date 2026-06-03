Guardian: дефицит ракет для Patriot создал «окно уязвимости» для Украины

В статье говорится, что система Patriot считается одной из самых эффективных в мире, но ее высокая стоимость привела к тому, что после окончания холодной войны она стала «жертвой дивидендов мира». Хотя существуют и другие системы противовоздушного перехвата, например более дешевая немецкая Iris-T, которая используется для защиты от крылатых ракет и беспилотников, Patriot остается «лучшей защитой» от высоколетящих баллистических ракет, отмечает издание.
Хотя после начала конфликта на Украине администрация Джо Байдена распорядилась нарастить производственные мощности, на это уйдут годы, пишет Guardian.
«Окно уязвимости» сформировало российскую тактику на Украине, где доступ к Patriot давно стал источником трений между Киевом и администрацией Трампа, чью поддержку Украины в лучшем случае можно назвать половинчатой, а в худшем — граничащей с враждебностью, говорится в статье.
Юрий Игнат, начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ, подтвердил, что сейчас на Украине «нет ничего, способного сбивать баллистические ракеты, поэтому сложилась крайне проблематичная ситуация с ракетными запасами».
В этой связи, как пишет Guardian, президент Украины Владимир Зеленский на прошлой неделе решился на отчаянный шаг, направив письмо в Белый дом и конгресс с просьбой о помощи. Он подчеркнул, что баллистические ракеты остаются «последним крупным преимуществом России на поле боя». Однако администрация Трампа до сих пор не ответила на его мольбы, заключает британская газета.