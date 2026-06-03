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Guardian: дефицит ракет для Patriot создал «окно уязвимости» для Украины

Страны, рассчитывавшие на американские ЗРК Patriot, включая Украину, чувствуют себя все более беззащитными на фоне сокращения поставок ракет-перехватчиков для этих систем и резкого падения их запасов в США. Открылось «окно уязвимости», которое не удастся закрыть еще несколько лет, пишет британская газета The Guardian.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В статье говорится, что система Patriot считается одной из самых эффективных в мире, но ее высокая стоимость привела к тому, что после окончания холодной войны она стала «жертвой дивидендов мира». Хотя существуют и другие системы противовоздушного перехвата, например более дешевая немецкая Iris-T, которая используется для защиты от крылатых ракет и беспилотников, Patriot остается «лучшей защитой» от высоколетящих баллистических ракет, отмечает издание.

В качестве поводов для появления «окна уязвимости» аналитики указывают на сокращение оборонных расходов, ошибочные предположения при долгосрочном военном планировании и закупках, а также неспособность предвидеть «экстренные сценарии».

Речь, например, о том, что в войне на Ближнем Востоке США не предвидели, что Иран начнет обстреливать ракетами своих соседей по Персидскому заливу.

Хотя после начала конфликта на Украине администрация Джо Байдена распорядилась нарастить производственные мощности, на это уйдут годы, пишет Guardian.

Поэтому в следующие два-три года миру грозит дефицит Patriot. И Россия, по мнению издания, успешно использует эту критическую уязвимость, наращивая авиаудары по Украине и выбивая стратегически важную украинскую инфраструктуру.

«Окно уязвимости» сформировало российскую тактику на Украине, где доступ к Patriot давно стал источником трений между Киевом и администрацией Трампа, чью поддержку Украины в лучшем случае можно назвать половинчатой, а в худшем — граничащей с враждебностью, говорится в статье.

Юрий Игнат, начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ, подтвердил, что сейчас на Украине «нет ничего, способного сбивать баллистические ракеты, поэтому сложилась крайне проблематичная ситуация с ракетными запасами».

В этой связи, как пишет Guardian, президент Украины Владимир Зеленский на прошлой неделе решился на отчаянный шаг, направив письмо в Белый дом и конгресс с просьбой о помощи. Он подчеркнул, что баллистические ракеты остаются «последним крупным преимуществом России на поле боя». Однако администрация Трампа до сих пор не ответила на его мольбы, заключает британская газета.

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