Утвержден макет памятника участникам СВО в Волгограде

Макет памятника участникам спецоперации на Украине окончательно согласован, подтвердил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Главным консультантом проекта стал замглавы Минобороны РФ Александр Санчик — прежде он командовал Южным военным округом и группировкой войск «Юг» в ходе СВО.
«Сегодня мы с Александром Семеновичем согласовали макет памятника, он утвержден. Приступаем к его практическому исполнению, отливке, а затем к установке у подножия Мамаева кургана», — сообщает глава региона.
Изменения в макет вноситься больше не будут. Мастера студии приступают к изготовлению монумента.
Работа по созданию памятника шла на протяжении двух лет. На финальном этапе подключился творческий коллектив студии военных художников имени Митрофана Грекова. Памятник будет выполнен из стеклофибробетона — это современный композитный строительный материал, отличающийся высокой прочностью, долговечностью и пластичностью.
Архитектурные решения нового памятника соответствуют цветовой палитре и стилистике знаменитого ансамбля на Мамаевом кургане. Вокруг него благоустроят территорию и смонтируют подсветку. Также у подножия главной высоты России идет строительство музея СВО.
Ранее стало известно, что беспилотники и прожекторы отправили в зону СВО из Волгоградской области.