Архитектурно-градостроительный совет региона возглавил не архитектор, а чиновник

«Есть повыше рангом чиновники, которые могут взять на себя такую ответственность, — сообщил о смене председателя Костромин. — Но смена руководства больше касается организации мероприятия. Во многих регионах вообще губернаторы курируют это направление. Ничего тут страшного нет. Вообще ранее в положение внесли изменения, поэтому кандидатуры утверждены минградом — это теперь в его полномочиях».