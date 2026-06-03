Архитектурно-градостроительный совет региона возглавил не архитектор, а чиновник

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных подписал распоряжение, которым утвердил новый состав архитектурно-градостроительного совета региона. Документ вступит в силу 3 июля текущего года и радикально обновит экспертный состав.
Согласно опубликованному списку кандидатур, в совет избраны 23 чиновника и всего 8 архитекторов. При этом меняется и руководитель совета — им становится первый заместитель губернатора Валерий Шерин. Предыдущему председателю, главному архитектору Калининградской области Евгению Костромину, досталась лишь должность зампредседателя.
Костромин согласился прокомментировать новый состав совета, в который прошли на первый взгляд далекие от архитектуры министр природных ресурсов и экологии Оксана Астахова, министр здравоохранения Сергей Дмитриев, глава минсельхоза Артем Иванов, замминистра экономического развития Егор Корнаухов, замминистра развития инфраструктуры Елена Орлова и замминистра социальной политики Елена Павлова.
«Есть повыше рангом чиновники, которые могут взять на себя такую ответственность, — сообщил о смене председателя Костромин. — Но смена руководства больше касается организации мероприятия. Во многих регионах вообще губернаторы курируют это направление. Ничего тут страшного нет. Вообще ранее в положение внесли изменения, поэтому кандидатуры утверждены минградом — это теперь в его полномочиях».
Отметим, что включение в совет министров и их замов из непрофильных министерств Костромина удивило.
«Если честно, я не совсем понимаю, зачем пригласили столько министров и замов. С главами понятнее. Вероятно, будем какие-то вопросы рассматривать, которые касаются градостроительной политики с задействованием этих министерств», — добавил Костромин.
В последний раз состав совета менялся 3 июля 2025 года. В прошлогодний список попали архитекторы, уже принимавшие участие в прежних составах совета. Среди них члены регионального отделения «Союза архитекторов России» Александр Башин (он возглавляет бюро «Архпроект Групп») и Олег Копылов (руководитель бюро «Студия архитектуры»).
В новый состав были включены председатель реготделения «Союза архитекторов России» Игорь Ли и три новых человека: Наринэ Арустамова (главный архитектор проектов ООО «АМ Квадр»), Мария Зеткина (главный архитектор проектов ООО «МОНО») и руководитель департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края Илья Поздняков, занимавший ранее пост главного архитектора Зеленоградска. Из этого списка в текущем составе остался лишь Игорь Ли, переизбранный на пост председателя реготделения «Союза архитекторов России».