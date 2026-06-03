Мадьяр выступил против отмены права вето внутри ЕС

Как отметил политик, достижение компромисса с 27 государствами сопряжено с трудностями, однако в большинстве случаев это оказывается возможным. Мадьяр также указал, что его предшественник Виктор Орбан неоднократно подчеркивал необходимость одержать победу над Брюсселем. По словам действующего премьера, ключевым является не победа, а достижение взаимопонимания и убеждение оппонентов.