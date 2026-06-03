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Мадьяр выступил против отмены права вето внутри ЕС

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр выступил против отказа от принципа единогласия при принятии решений в Европейском союзе в пользу голосования большинством.

Источник: AP 2024

«Я не сторонник того, чтобы в настоящее время вводить голосование большинством голосов вместо принципа единогласия в ряде областей. Мы будем вести переговоры и найдем компромисс», — заявил он в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Как отметил политик, достижение компромисса с 27 государствами сопряжено с трудностями, однако в большинстве случаев это оказывается возможным. Мадьяр также указал, что его предшественник Виктор Орбан неоднократно подчеркивал необходимость одержать победу над Брюсселем. По словам действующего премьера, ключевым является не победа, а достижение взаимопонимания и убеждение оппонентов.

Ранее Мадьяр предсказал возврат Европы к российским энергоносителям. По его мнению, это произойдет по окончании военных действий.

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