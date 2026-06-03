Трамп допустил продление блокады Ормузского пролива до сентября

«Он сказал, что считает возможным, что американская морская блокада может сохраниться и до Дня труда — 7 сентября», — цитирует Трампа «Интерфакс» со ссылкой на The New York Post. Журналист этого издания взял у Трампа интервью.
Сам американский лидер назвал такой сценарий сомнительным. «Я не знаю. Я думаю, что такое может быть. Но это маловероятно», — отметил он и выразил уверенность, что Белый дом разрешит ситуацию «достаточно быстро».
Трамп также позитивно оценил ход переговоров с Тегераном, подчеркнув, что ситуация «быстро развивается».
Заявление американского президента прозвучало после того, как стало известно об обмене ударами между США и Ираном. В ночь на 3 июня силы США нанесли удары по иранскому острову Кешм якобы в качестве самозащиты. В ответ Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана обстрелял штаб-квартиру 5-го флота США с помощью ракет и дронов.