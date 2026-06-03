Трамп подтвердил участие Хаменеи в переговорах с Вашингтоном

Американский лидер также выразил желание встретиться с иранским руководителем. «Я бы хотел встретиться со всеми. Я бы хотел встретиться с ним, и, возможно, в какой-то момент мы проведем встречу. Это зависит от того, как будут идти дела», — приводит слова Трампа «Интерфакс» со ссылкой на The New York Post.