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Трамп подтвердил участие Хаменеи в переговорах с Вашингтоном

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи участвует в переговорном процессе с Вашингтоном. Об этом он рассказал изданию The New York Post.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Трамп подчеркнул, что Хаменеи «совершенно точно вовлечен» в процесс принятия решений, связанных с обсуждением прекращения боевых действий.

Американский лидер также выразил желание встретиться с иранским руководителем. «Я бы хотел встретиться со всеми. Я бы хотел встретиться с ним, и, возможно, в какой-то момент мы проведем встречу. Это зависит от того, как будут идти дела», — приводит слова Трампа «Интерфакс» со ссылкой на The New York Post.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио рассказал американским сенаторам о необычном формате диалога с Ираном. По его словам, верховный лидер Ирана Али Хаменеи принимает участие в переговорах, но делает это не напрямую. Вместо личных встреч или телефонных разговоров он использует посредников, через которых передает письменные послания.

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