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Захарова указала на цинизм Би-би-си, которые посетили ПМЭФ, но не ЛНР

Захарова указала на цинизм Би-би-си, которые посетили ПМЭФ, но не Старобельск.

Источник: РИА "Новости"

С. -ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на цинизм журналиста британской телекорпорации Би-би-си, который отказался посещать место трагедии в Старобельске, но приехал на Петербургский международный экономический форум.

МИД России организовал пресс-тур к месту трагедии в Старобельске для иностранных корреспондентов, которые имеют аккредитацию в России. Журналисты Би-би-си, CNN, а также представители японских СМИ не поехали.

«Мы получили официальное письмо от Би-би-си с объяснением… А он здесь. Вы знаете, у меня нет другого слова и другого выражения, как “хоть плюй в глаза — все божья роса”, — сказала Захарова на сессии ПМЭФ “Твои слова как пули: как информация превратилась в мощнейшее оружие со временности”.

Дипломат подчеркнула, что у журналиста, проигнорировавшего трагедию в Старобельске, но посетившего ПМЭФ, просто нет совести.

«Это абсолютный цинизм. Но не меньший будет цинизм, если вы будете как ни в чем не бывало подходить и общаться с ним… Надо начинать разговоры с ним со слова “Старобельск”, — указала Захарова.

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.

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