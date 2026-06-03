Захарова указала на цинизм Би-би-си, которые посетили ПМЭФ, но не ЛНР

«Мы получили официальное письмо от Би-би-си с объяснением… А он здесь. Вы знаете, у меня нет другого слова и другого выражения, как “хоть плюй в глаза — все божья роса”, — сказала Захарова на сессии ПМЭФ “Твои слова как пули: как информация превратилась в мощнейшее оружие со временности”.