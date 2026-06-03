Захарова назвала письмо Зеленского к Трампу пустышкой с эффектом плацебо

«Это не про рейтинг, это не про реноме… вот этот образ, который пытается формировать Зеленский. Нужно что-то им подсунуть, нужно какую-то такую абсолютно пустышку с эффектом плацебо, таблетку, какую-то историю рассказать для того, чтобы просто отсрочить неминуемое», — сказала Захарова.