Захарова назвала письмо Зеленского к Трампу пустышкой с эффектом плацебо

С. -ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Письмо Владимира Зеленского к американскому президенту Дональду Трампу о нехватке ракет ПВО — это пустышка с эффектом плацебо для украинцев, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости на ПМЭФ.
Зеленский ранее написал письмо Трампу и американскому конгрессу с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ.
«Это не про рейтинг, это не про реноме… вот этот образ, который пытается формировать Зеленский. Нужно что-то им подсунуть, нужно какую-то такую абсолютно пустышку с эффектом плацебо, таблетку, какую-то историю рассказать для того, чтобы просто отсрочить неминуемое», — сказала Захарова.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.