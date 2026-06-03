Пашинян рассказал о планах встретиться с Путиным после выборов

«Президент России 1 июня позвонил, чтобы поздравить меня с днем рождения. Но, понятно, что кроме поздравлений мы также провели деловой разговор. И мы договорились, что после выборов я опять отправлюсь и встречусь, и все текущие вопросы решим», — цитирует «Интерфакс» слова Пашиняна на встрече с избирателями в рамках предвыборной кампании.