Пашинян рассказал о планах встретиться с Путиным после выборов

«Президент России 1 июня позвонил, чтобы поздравить меня с днем рождения. Но, понятно, что кроме поздравлений мы также провели деловой разговор. И мы договорились, что после выборов я опять отправлюсь и встречусь, и все текущие вопросы решим», — цитирует «Интерфакс» слова Пашиняна на встрече с избирателями в рамках предвыборной кампании.
Премьер заверил граждан: «Будьте уверены, что все вопросы будут решены. Не сомневайтесь».
В ходе общения с избирателями Пашинян вновь подчеркнул, что Армения не собирается покидать Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Он пояснил, что ставит перед собой иную цель — добиться, чтобы никто не мог утверждать, будто республика никому не нужна. По его словам, он убежден, что Армения нужна всем.
«Моя задача также в том, чтобы Армения и ее народ имели альтернативу, варианты. И будет так, как вы решите», — добавил политик.
Никол Пашинян также обвинил оппозиционные силы в попытках посеять раздор между Ереваном и Москвой, а также создать препятствия для экспорта армянских товаров в Россию. Он отметил, что оппозиция хочет, чтобы Армения конфликтовала с РФ. При этом премьер подчеркнул, что республика не намерена ссориться с Москвой, а будет спокойно отстаивать свою позицию.
«Мы не будем действовать против интересов России, но мы также не будем действовать против своих интересов», — заявил Пашинян.