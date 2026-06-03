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Пашинян рассказал о планах встретиться с Путиным после выборов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян анонсировал визит в Россию и переговоры с президентом Владимиром Путиным. Встреча, по его словам, состоится после парламентских выборов в республике, которые намечены на 7 июня.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Президент России 1 июня позвонил, чтобы поздравить меня с днем рождения. Но, понятно, что кроме поздравлений мы также провели деловой разговор. И мы договорились, что после выборов я опять отправлюсь и встречусь, и все текущие вопросы решим», — цитирует «Интерфакс» слова Пашиняна на встрече с избирателями в рамках предвыборной кампании.

Премьер заверил граждан: «Будьте уверены, что все вопросы будут решены. Не сомневайтесь».

В ходе общения с избирателями Пашинян вновь подчеркнул, что Армения не собирается покидать Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Он пояснил, что ставит перед собой иную цель — добиться, чтобы никто не мог утверждать, будто республика никому не нужна. По его словам, он убежден, что Армения нужна всем.

«Моя задача также в том, чтобы Армения и ее народ имели альтернативу, варианты. И будет так, как вы решите», — добавил политик.

Никол Пашинян также обвинил оппозиционные силы в попытках посеять раздор между Ереваном и Москвой, а также создать препятствия для экспорта армянских товаров в Россию. Он отметил, что оппозиция хочет, чтобы Армения конфликтовала с РФ. При этом премьер подчеркнул, что республика не намерена ссориться с Москвой, а будет спокойно отстаивать свою позицию.

«Мы не будем действовать против интересов России, но мы также не будем действовать против своих интересов», — заявил Пашинян.

Ранее глава армянского правительства уже заявлял, что Ереван не планирует вступать в конфронтацию с Москвой по вопросам ЕАЭС. Однако, по его словам, объединение должно наглядно продемонстрировать республике свою выгоду.

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