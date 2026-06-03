Газ, вода, медицина и дороги: на что жители Кубани пожаловались губернатору

Уже в августе текущего года дорожные службы приступят к ремонту поврежденного участка автодороги между селом Белая Глина и станицей Новопокровской. На высокую загруженность трассы указал местный житель Евгений Внуков. Дорога пользуется большим спросом не только у кубанцев, но и у автотуристов из других регионов России.