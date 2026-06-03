Газ, вода, медицина и дороги: на что жители Кубани пожаловались губернатору

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел очередной личный прием жителей региона. По итогам разбора обращений глава Кубани дал ряд конкретных поручений, направленных на газификацию малых хуторов, модернизацию систем водоснабжения, ремонт дорог и переоснащение районных больниц.
О встрече с населением губернатор рассказал в своих соцсетях. По его словам, все озвученные гражданами проблемы взяты в оперативную работу.
Газификация малых населенных пунктов
В следующем году начнется долгожданная газификация хутора Желтые Копани Староминского района. С этой просьбой к губернатору обратилась местная жительница Ольга Боголюк, рассказавшая, что в хуторе проживает около 200 человек.
«Нам важно проводить газ даже в небольшие населенные пункты. Люди, которые трудятся в сельском хозяйстве, растят наш урожай, должны жить в комфортных условиях», — прокомментировал Вениамин Кондратьев.
Модернизация водоснабжения
Качественную питьевую воду получат жители станицы Новолеушковской Павловского района. Здесь запланирован масштабный ремонт изношенного водопровода. Работы выполнят в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и завершат к осени следующего года. Губернатор отметил, что бесперебойная подача воды напрямую влияет на качество жизни людей, особенно в летний период.
Ремонт оживленной трассы
Уже в августе текущего года дорожные службы приступят к ремонту поврежденного участка автодороги между селом Белая Глина и станицей Новопокровской. На высокую загруженность трассы указал местный житель Евгений Внуков. Дорога пользуется большим спросом не только у кубанцев, но и у автотуристов из других регионов России.
Глава края поручил профильному ведомству провести дорожные работы оперативно и в кратчайшие сроки, чтобы сделать проезд комфортным и безопасным.
Современное оборудование для районной медицины
Существенно улучшится качество диагностики в Крыловской районной больнице. Для нужд учреждения закупят новый современный рентген-аппарат. Профильные ведомства заверили губернатора, что медицинская техника будет доставлена, смонтирована и запущена в работу до 1 ноября текущего года.
«Здоровье жителей — наш главный приоритет, поэтому держу вопрос на личном контроле», — сказал Кондратьев.