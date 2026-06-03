КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. «Все причастные к террористическим актам на территории РФ не уйдут от наказания, Россия не оставит эту тем».
Заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Он добавил, что Европа молчит об ударах по Старобельску, потому что «себя не хотят осуждать». «Они пытаются отмолчаться — а вдруг пронесет. Не получится. Придется держать ответ. И никто этого не забудет», — отметил политик. По его словам, Европа привела к власти нацистов, а потом стала их поддерживать.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
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