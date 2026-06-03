Вячеслав Володин о неотвратимости наказания преступников ВСУ

Он добавил, что Европа молчит об ударах по Старобельску, потому что «себя не хотят осуждать». «Они пытаются отмолчаться — а вдруг пронесет. Не получится. Придется держать ответ. И никто этого не забудет», — отметил политик. По его словам, Европа привела к власти нацистов, а потом стала их поддерживать.