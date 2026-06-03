«Что касается нас, то те гипотетические крайние ситуации, при которых применение этих вооружений возможно, исчерпывающим образом описаны в военной доктрине РФ и в основах государственной политики в области ядерного сдерживания, — отметил высокопоставленный дипломат. — В несколько прямолинейном изложении сигнал в этих документах сводится к тому, что посягательство на Россию, на ее территориальную целостность со стороны агрессоров, в том числе тех, кто, возможно, и не обладает таким оружием, при наихудших сценариях может привести к тому, что мы ответим с использованием данных средств».
Рябков рассказал, какие факторы могут привести к использованию ядерного оружия
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Посягательства на территориальную целостность России со стороны агрессоров при наихудших сценариях могут привести к использованию ядерного оружия. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
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