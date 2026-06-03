Польша сохраняет буферную зону на границе с Беларусью

«Министр внутренних дел и администрации Марчин Кервиньский подписал постановление о продлении действия буферной зоны с 3 июня по 31 августа 2026 года», — говорится в сообщении ведомства.
Также сообщается, что данное решение было принято для «поддержания наивысшей оперативной бдительности и высокой эффективности защиты границы».
Буферная зона введена на границе с Беларусью польской стороной в июне 2024 года. Она охватывает границу протяженностью на участке 78,2 километра, который расположен в зоне ответственности погранотрядов в Наревке, Беловеже, Дубичах Церковных и Черемше.
На отрезке 59 километров буферная зона уходит вглубь территории Польши на 200 метров от линии госграницы, на других участках она шире (около двух километров). Пребывание в зоне без специального разрешения запрещено.
Польский премьер Дональд Туск ранее отмечал, что буферная зона нужна для сдерживания нелегальной миграции.
Также Польша построила на границе забор общей протяженностью 186 километров. Высота заграждения составляет пять метров. Его возведение обошлось в 1,6 миллиарда злотых (около 400 млн долларов США).