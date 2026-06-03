Польша сохраняет буферную зону на границе с Беларусью

Буферная зона введена на границе с Беларусью польской стороной в июне 2024 года. Она охватывает границу протяженностью на участке 78,2 километра, который расположен в зоне ответственности погранотрядов в Наревке, Беловеже, Дубичах Церковных и Черемше.