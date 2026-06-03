Трамп назвал пару Вэнс — Рубио идеальной для президентских выборов

«Я полагаю, что Джей Ди и Марко как команду было бы очень сложно победить. Я наблюдаю за тем, как они работают вместе, они прекрасно ладят», — приводит слова главы Белого дома «Интерфакс».
Напомним, что по правилам американской избирательной системы кандидат в президенты всегда выступает в связке с кандидатом в вице-президенты. Ближайшие выборы главы государства намечены на 2028 год.
Трамп и ранее не раз говорил, что видит Джей Ди Вэнса и Марко Рубио идеальной парой для будущей республиканской гонки. Однако, как отмечают некоторые СМИ, между политиками развернулась негласная борьба за то, кто именно займет верхнюю строчку в бюллетене: Рубио пользуется серьезной поддержкой среди конгрессменов-республиканцев в Вашингтоне, тогда как Вэнс делает ставку на «провинциальный» электорат партии, далекий от столичных элит.