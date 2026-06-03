Eastern Herald: Мадьяр предложил Венгрию как площадку для переговоров между Россией и Украиной

При этом Eastern Herald обращает внимание на то, что интервью Мадьяра для FAZ не является официальным предложением: не было изложено никаких механизмов, не запрашивались согласия России и Украины, к тому же венгерский премьер признает, что решающий вес в урегулировании этого конфликта будет иметь «другое место». Тем не менее издание считает шаг Мадьяра «политическим сигналом» новоизбранного премьера.