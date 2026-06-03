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Eastern Herald: Мадьяр предложил Венгрию как площадку для переговоров между Россией и Украиной

Венгрия готова принять у себя мирные переговоры по Украине, заявил в среду премьер-министр Петер Мадьяр в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Мы можем оказать дипломатическую и гуманитарную помощь. Венгрия также могла бы стать местом для переговоров.

Петер Мадьяр
премьер-министр Венгрии

Новостной портал The Eastern Herald отмечает, что впервые эту идею Мадьяр высказал на этой неделе в Берлине после встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Однако тогда она осталась незамеченной. По мнению издания, Мадьяр готовит Венгрию к новой дипломатической роли, предлагая сделать Будапешт «нейтральной» площадкой для урегулирования конфликта.

При этом Eastern Herald обращает внимание на то, что интервью Мадьяра для FAZ не является официальным предложением: не было изложено никаких механизмов, не запрашивались согласия России и Украины, к тому же венгерский премьер признает, что решающий вес в урегулировании этого конфликта будет иметь «другое место». Тем не менее издание считает шаг Мадьяра «политическим сигналом» новоизбранного премьера.

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