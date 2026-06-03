Eastern Herald: Мадьяр предложил Венгрию как площадку для переговоров между Россией и Украиной

Мы можем оказать дипломатическую и гуманитарную помощь. Венгрия также могла бы стать местом для переговоров.
Новостной портал The Eastern Herald отмечает, что впервые эту идею Мадьяр высказал на этой неделе в Берлине после встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Однако тогда она осталась незамеченной. По мнению издания, Мадьяр готовит Венгрию к новой дипломатической роли, предлагая сделать Будапешт «нейтральной» площадкой для урегулирования конфликта.
При этом Eastern Herald обращает внимание на то, что интервью Мадьяра для FAZ не является официальным предложением: не было изложено никаких механизмов, не запрашивались согласия России и Украины, к тому же венгерский премьер признает, что решающий вес в урегулировании этого конфликта будет иметь «другое место». Тем не менее издание считает шаг Мадьяра «политическим сигналом» новоизбранного премьера.