Похоронщик, интеллигенция, бизнесмены: кто планирует баллотироваться в горсовет от ЕР

В список потенциальных кандидатов от «Единой России» в горсовет Калининграда вошли несколько действующих депутатов, а также предприниматели, бизнесмены, директор школы, бывший главврач, два представителя общественных организаций и один участник СВО. Это следует из перечня победителей предварительной процедуры голосования партии, на основе которого «Единая Россия» намерена сформировать список кандидатов в депутаты на сентябрьские выборы. Новому составу горсовета предстоит назначить нового главу города, который будет одновременно возглавлять и администрацию.
В числе победителей действующие депутаты — председатель горсовета Олег Аминов и его заместитель, бывший директор похоронного предприятия «Альта» Олег Быков (в список также попал нынешний директор «Альты» Валерий Нечай), Виталий Плавский (руководивший компанией «Блеск», сейчас — глава строительной компании «Мистраль»), депутаты с 20-летним стажем — Алексей Сагайдак и Олег Мигунов, с 15-летним стажем — Александр Колодяжный, а также племянник бизнесмена Олега [Павловича] Шкиля Олег [Сергеевич] Шкиль, впервые избравшийся в горсовет 10 лет назад.
В список вошли представители строительного бизнеса экс-депутатов горсовета Евгения Верхолаза и Валерия Макарова (в настоящее время они являются депутатами Заксобрания) — Александр Елизаров (ООО «Модульстройинвест») и Алексей Распопов (АО «Спецзаказ»).
Что касается интеллигенции, общественности и ветеранского движения, их представляют участник СВО Михаил Симонов, директор школы № 58 Александр Ерохин, экс-главврач горбольницы № 3 Руслан Кабисов (в настоящее время безработный), руководитель организации «Мир женщин» Оксана Прищепова, руководитель поискового отряда «Совесть» Руслан Хисамов. Любопытный момент: в число потенциальных кандидатов от «Единой России» вошел генеральный директор клиники «Земский доктор» врач-хирург Алексей Морозов, в прошлом созыве представлявший КПРФ в окружном совете Зеленоградска.
Среди 40 претендентов на мандат депутата от областного центра — один житель Балтийска (это глава Калининграда Олег Аминов), три жителя Гурьевского района и один — Зеленоградска.
Отметим, что в предварительном голосовании не стали участвовать несколько депутатов прошлого созыва от ЕР, а также депутаты- «старожилы» Олег Петросов и Сергей Коняев, впервые избранные 20 лет назад — в 2006 году. Депутат Павел Макаров прошел праймериз в Заксобрание (в процедуре не участвовал его отец, действующий депутат Валерий Макаров). Не оказалось в списках зампредседателя горсовета Юрия Саломохина.
Список победителей предварительной процедуры голосования (информация с сайта предварительного голосования ЕР):
АМИНОВ Олег Алексеевич: 1965 года рождения; место жительства — Балтийск; городской Совет депутатов Калининграда, глава городского округа «Город Калининград»; член партии.
БЫКОВ Олег Анатольевич: 1973 года рождения; место жительства — Калининград; городской Совет депутатов Калининграда, заместитель председателя городского Совета депутатов Калининграда; член партии.
НЕЧАЙ Валерий Павлович: 1983 года рождения; место жительства — Калининград; Муниципальное бюджетное учреждение городского округа «Город Калининград» «АЛЬТА», директор; член партии.
КУРАНОВ Дмитрий Александрович: 1981 года рождения; место жительства — Калининград; ООО «СК “Западная магистраль”, генеральный директор; член партии.
ХИСАМОВ Руслан Рафитович: 1976 года рождения; место жительства — Калининград; ООО «Строй Инвест», менеджер; член партии.
САГАЙДАК Алексей Сергеевич: 1984 года рождения; место жительства — Калининград; МАУДО «Спортивная школа № 13 по кикбоксингу, рукопашному бою и греко-римской борьбе», заместитель директора; депутат городского Совета депутатов Калининграда на непостоянной основе; член партии.
ЕЛИЗАРОВ Александр Сергеевич: 1987 года рождения; место жительства — Калининград; ООО «Модульстройинвест», генеральный директор; член партии.
БИРЮКОВ Кирилл Александрович: 1987 года рождения; место жительства — Калининград; ООО «Проэлектрощит», генеральный директор; член партии.
ШКИЛЬ Олег Сергеевич:1990 года рождения; место жительства — Калининград; ООО «Авента», заместитель генерального директора; депутат городского Совета депутатов Калининграда на непостоянной основе; член партии.
БУДЗИНОВСКАЯ Яна Борисовна: 1981 года рождения; место жительства — Калининград; Городской Совет депутатов Калининграда, помощник депутата; сторонник партии.
КАЧАЛИН Илья Сергеевич: 1982 года рождения; место жительства — Калининград; ООО «Энергоцентр», генеральный директор; член партии.
КОРОЛЕВ Дмитрий Николаевич: 1977 года рождения; место жительства — Гурьевский район, поселок Родники; ООО «Центр правовой защиты “Бастион”, финансовый директор; сторонник партии.
КУРАС Константин Юрьевич:1973 года рождения; место жительства — Гурьевский район, поселок Орловка; МО Ленинградского района КООО ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, председатель; депутат окружного Совета депутатов МО «Мамоновский городской округ» на непостоянной основе; член партии.
РАЧИНСКАЯ Вера Борисовна: 1974 года рождения; место жительства — Калининград; КРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», исполнительный секретарь Калининградского городского местного отделения; член партии.
ФИЛИПЧЕНКО Николай Валентинович:1977 года рождения; место жительства — Калининград; Филиал ФГУП ВГТРК «Государственная телевизионная и радиовещательная компания “Калининград”, заместитель директора; член партии.
ЕРОХИН Александр Валерьевич: 1983 года рождения; место жительства — Калининград; средняя общеобразовательная школа № 58, директор; сторонник партии.
КУТЕПОВ Сергей Сергеевич: 1984 года рождения; место жительства — Калининград; индивидуальный предприниматель; сторонник партии.
МАСЛОВА Татьяна Владимировна: 1987 года рождения; место жительства — Калининград; ООО «Меркурий-1», генеральный директор; сторонник партии.
КИРЕЕВ Станислав Олегович: 1986 года рождения; место жительства — Калининград; ООО «БКС», генеральный директор; член партии.
КЛИМОВ Захар Александрович: 2001 года рождения; место жительства — Калининград; управляющий компьютерного клуба; член партии.
ПРИЩЕПОВА Оксана Сергеевна: 1971 года рождения; место жительства — Калининград; Калининградская региональная общественная организация «Мир женщины», президент; член партии.
ИВАНОВ Матвей Владимирович: 1989 года рождения; место жительства — Гурьевский район, поселок Большое Исаково; ООО «АК-ТАВА», директор; сторонник партии.
МИГУНОВ Олег Витальевич: 1965 года рождения; место жительства — Калининград; ООО «Л. В. Б», директор; депутат городского Совета депутатов Калининграда на непостоянной основе; член партии.
МОРОЗОВ Алексей Юрьевич: 1987 года рождения; место жительства — Калининград; ООО «Земский доктор», генеральный директор; член партии.
КАБИСОВ Руслан Темболович: 1958 года рождения; место жительства — Калининград; временно не работает; депутат городского Совета депутатов Калининграда на непостоянной основе; член партии.
ЛИСИЦЫНА Юлия Юрьевна: 1973 года рождения; место жительства — Зеленоградск; ЗАО «Отделстройсервис», генеральный директор; сторонник партии.
РАСПОПОВ Алексей Леонидович: 1982 года рождения; место жительства — Калининград; АО «Спецзаказ», генеральный директор; сторонник партии.
АСТАПОВ Иван Викторович: 1982 года рождения; место жительства — Калининградская область, город Калининград; ООО «Балтжилстрой», генеральный директор; депутат городского Совета депутатов Калининграда на непостоянной основе; сторонник партии.
ПЛАВСКИЙ Виталий Казимирович: 1983 года рождения; место жительства — Калининград; ООО «Специализированный застройщик “МИСТРАЛЬ”, генеральный директор; депутат городского Совета депутатов Калининграда на непостоянной основе; сторонник партии.
СИМОНОВ Михаил Александрович: 1987 года рождения; место жительства — Калининград; военнослужащий; сторонник партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; участник специальной военной операции.
Текст: Оксана Майтакова, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград».