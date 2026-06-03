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Песков: работа ПМЭФ идет, несмотря на попытки Киева атаковать Петербург

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Работа Петербургского международного экономического форума идет своим чередом, несмотря на попытки киевского режима наносить удары по Санкт-Петербургу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: © РИА Новости

Ранее пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга сообщила, что объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах Петербурга были атакованы БПЛА ранним утром в среду, пострадали несколько человек.

«Форум идет своим чередом. Повестка очень насыщенная, очень много мероприятий, много участников. Работа идет», — сказал Песков журналисту Life Александру Юнашеву, отвечая на вопрос о том, могут ли удары по Петербургу повлиять на работу ПМЭФ.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

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