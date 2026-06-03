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Белоусов: РФ и Беларусь укрепляют взаимодействие в военной сфере

МИНСК, 3 июн — Sputnik. Россия и Беларусь развивают военное и военно-техническое сотрудничество в условиях непрерывной враждебной деятельности НАТО, заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов.

Министр обороны России и его белорусский коллега Виктор Хренин провели в среду переговоры в Москве.

«Продолжаем активно развивать военное и военно-техническое сотрудничество. Это особенно важно в условиях непрерывной враждебной деятельности НАТО у границ наших государств», — цитирует Белоусова канал военного ведомства РФ на платформе «Макс».

Белоусов также напомнил, что недавно Россия и Беларусь под руководством президентов двух стран успешно провели совместные учения ядерных сил. По его словам, это важный момент для укрепления взаимодействия и безопасности.

В свою очередь министр обороны Беларуси подчеркнул, что двусторонние контакты по линии военных ведомств носят регулярный характер.

«Мы используем любую возможность, чтобы обсудить обстановку и выработать соответствующие пути дальнейших действий в рамках СНГ, ОДКБ, а также в ходе личного общения», — отметил Хренин.

В российском Минобороны добавили, что в ходе переговоров были обсуждены актуальные вопросы партнерства в области обороны. Кроме того, стороны выработали механизмы реагирования на новые вызовы и угрозы.

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