Трамп: наземная операция в Иране не требуется на данный момент

В интервью The New York Post, которое вышло в среду, глава Белого дома заявил: «Нам не нужно на данный момент размещать военных на земле».
Он также отметил, что американские военные нанесли серьезный урон иранской армии без участия пехоты, с помощью авиации и атак с воздуха, уточняет «Интерфакс».
«Мы не размещали никакие силы на земле», — добавил глава Белого дома.
В разговоре с журналистом издания президент США также выразил надежду на скорое разрешение ситуации с Тегераном. При этом он не исключил, что процесс может затянуться. В таком случае морская блокада, введенная американскими силами в районе Ормузского пролива, останется в силе еще на несколько месяцев.