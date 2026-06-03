Трамп: наземная операция в Иране не требуется на данный момент

В разговоре с журналистом издания президент США также выразил надежду на скорое разрешение ситуации с Тегераном. При этом он не исключил, что процесс может затянуться. В таком случае морская блокада, введенная американскими силами в районе Ормузского пролива, останется в силе еще на несколько месяцев.