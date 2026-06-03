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Трамп: наземная операция в Иране не требуется на данный момент

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что сейчас нет необходимости проводить наземную операцию в Иране.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

В интервью The New York Post, которое вышло в среду, глава Белого дома заявил: «Нам не нужно на данный момент размещать военных на земле».

Он также отметил, что американские военные нанесли серьезный урон иранской армии без участия пехоты, с помощью авиации и атак с воздуха, уточняет «Интерфакс».

«Мы не размещали никакие силы на земле», — добавил глава Белого дома.

В разговоре с журналистом издания президент США также выразил надежду на скорое разрешение ситуации с Тегераном. При этом он не исключил, что процесс может затянуться. В таком случае морская блокада, введенная американскими силами в районе Ормузского пролива, останется в силе еще на несколько месяцев.

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