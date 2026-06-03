Песков: ПМЭФ продолжит продуктивную работу, несмотря на угрозы украинских БПЛА

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Угрозы со стороны украинских беспилотных летательных аппаратов не помешают плодотворной деятельности участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), проходящего в плановом режиме. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в комментарии журналисту Life Александру Юнашеву.
«ПМЭФ, вы видите, он идет своим чередом. Повестка очень насыщенная, очень много разных мероприятий, много участников. Поэтому все идет, работа идет», — подчеркнул Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
О форуме.
ПМЭФ проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.
Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.