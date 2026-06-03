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Песков: ПМЭФ продолжит продуктивную работу, несмотря на угрозы украинских БПЛА

Форум проходит в плановом режиме, отметил пресс-секретарь российского лидера.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Угрозы со стороны украинских беспилотных летательных аппаратов не помешают плодотворной деятельности участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), проходящего в плановом режиме. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в комментарии журналисту Life Александру Юнашеву.

«ПМЭФ, вы видите, он идет своим чередом. Повестка очень насыщенная, очень много разных мероприятий, много участников. Поэтому все идет, работа идет», — подчеркнул Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

О форуме.

ПМЭФ проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.

Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.

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