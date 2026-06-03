Почему кубанским чиновникам закрыли выезд за пределы региона

Краснодарский край перешел на особый режим работы. Пока на федеральном уровне премьер-министр Михаил Мишустин поручает экстренно усилить безопасность в регионе, губернатор Вениамин Кондратьев запретил местным чиновникам покидать пределы Кубани. Эксперты объясняют: край столкнулся с двойным вызовом — техногенным и природным, поэтому вся система управления должна находиться на рабочих местах круглосуточно.
О причинах и логике этого жесткого шага рассказал руководитель независимого Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный.
По мнению эксперта, за этим решением стоят два ключевых фактора. Первый фактор — атаки БПЛА. В условиях среднего уровня реагирования, который действует на Кубани, решения по защите инфраструктуры и ликвидации последствий налетов должны приниматься мгновенно.
«Ситуация с атаками дронов на объекты в Краснодарском крае такова, что необходимо постоянно находиться руководящему составу на своих местах, дабы принимать своевременные, быстрые и правильные решения. А главное — добиваться их выполнения в полном объеме», — пояснил политолог BFM Кубань.
Второй фактор — природные катаклизмы. Погода в этом году бьет рекорды опасности. Стихия угрожает не только будущему урожаю, но и жизнедеятельности сотен тысяч людей. Профильные чиновники обязаны лично контролировать зоны ЧС на местах.
Многих удивило, почему распоряжение губернатора носит обязательный характер для верхушки администрации края, а для глав городов и районов (включая Сочи, Анапу, Новороссийск) — лишь рекомендательный.
Геннадий Подлесный объясняет это юридическими тонкостями. Данное распоряжение — это оперативное решение руководителя региона в условиях ЧС, а не полноценный закон Краснодарского края, который требует долгого согласования с Законодательным собранием. Поэтому для муниципальных руководителей документ формально является рекомендацией, которую, впрочем, в текущей обстановке никто игнорировать не станет.