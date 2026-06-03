Почему кубанским чиновникам закрыли выезд за пределы региона

Геннадий Подлесный объясняет это юридическими тонкостями. Данное распоряжение — это оперативное решение руководителя региона в условиях ЧС, а не полноценный закон Краснодарского края, который требует долгого согласования с Законодательным собранием. Поэтому для муниципальных руководителей документ формально является рекомендацией, которую, впрочем, в текущей обстановке никто игнорировать не станет.