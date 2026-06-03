Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рябков указал на двойные стандарты МАГАТЭ в ситуации с ЗАЭС

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков обвинил руководство МАГАТЭ в двойных стандартах. По его словам, агентство закрывает глаза на удары Киева по Запорожской АЭС, но при этом активно реагирует на другие инциденты.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Мы также заняты тематикой МАГАТЭ, здесь много вопросов, связанных с, называя вещи своими именами, двойными стандартами, которые руководство агентства проявляет в ситуациях, угрожающих ядерной безопасности, региональной в том числе», — цитирует «Интерфакс» комментарий Рябкова журналистам.

Дипломат подчеркнул, что агентство сосредоточено на одних сюжетах, игнорируя другие. Он уточнил, что МАГАТЭ обращает внимание на инциденты на Ближнем Востоке, но не замечает преступных атак Украины на Запорожскую атомную станцию.

Рябков пообещал, что Москва продолжит поднимать эту тему.

Замминистра пояснил, что обратил внимание на двойные стандарты МАГАТЭ в контексте ближневосточных дел, потому что агентство в эти дни занимается недавним ударом по АЭС «Барака» в ОАЭ, бушерской станцией.

Ранее глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси выступил с призывом полностью отказаться от любых военных операций вблизи ядерных объектов.

Узнать больше по теме
МАГАТЭ: организация на службе в интересах мирного атома
Развитие атомных технологий и появление ядерного оружия потребовало создания специальной организации для контроля за опасными технологиями. В результате при ООН сформировали МАГАТЭ — Международное агентство по атомной энергии. Собрали главную о нем информацию.
Читать дальше