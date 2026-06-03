Дипломат подчеркнул, что агентство сосредоточено на одних сюжетах, игнорируя другие. Он уточнил, что МАГАТЭ обращает внимание на инциденты на Ближнем Востоке, но не замечает преступных атак Украины на Запорожскую атомную станцию.
Рябков пообещал, что Москва продолжит поднимать эту тему.
Ранее глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси выступил с призывом полностью отказаться от любых военных операций вблизи ядерных объектов.
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