Хозяйка пса-убийцы получила реальное наказание

«Хозяйка собаки явно не желала таких последствий. Но наступили они в результате её неосторожных действий. Поэтому максимальная санкция по данной статье не превышает двух лет лишения свободы. А при условии, что человек ранее не судим и раскаивается в содеянном — в принципе невозможно назначить реальное лишение свободы. Дела возбуждаются, но реальные сроки люди получают не всегда. Чаще заканчивается примирением сторон и штрафом», — уточнил эксперт.