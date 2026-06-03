СМИ: еврокомиссара Кубилюса нервируют обещания поддерживать Украину «столько, сколько потребуется»

Кубилюс призвал как можно быстрее найти «новые рамки» для сотрудничества между ЕС и Киевом. По его словам, руководящим принципом ЕС теперь должно стать то, что «Европа будет с Украиной до тех пор, пока она не начнет побеждать и не будет достигнут справедливый мир».