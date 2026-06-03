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СМИ: еврокомиссара Кубилюса нервируют обещания поддерживать Украину «столько, сколько потребуется»

Андрюс Кубилюс, еврокомиссар по вопросам обороны, выступая во вторник в Брюсселе, признался, что нервничает, когда говорят о «бесконечной» поддержке Украины.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Я всегда немного нервничаю, как бы это сказать, сохраняя внешнее спокойствие, но в то же время испытывая внутреннее волнение, когда мы говорим, что будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Андрюс Кубилюс
еврокомиссар по вопросам обороны

На его взгляд, обещание поддерживать Украину «столько, сколько потребуется», означает, что ЕС поддерживает «выживание» Украины.

При этом, согласно изданию EU News, Кубилюс неоднократно называл украинскую армию «лучшей в Европе, если не в мире», и заявлял, что интеграция ВСУ в европейскую оборонную архитектуру «отвечает жизненным интересам» Европы. Он также просил страны ЕС открыть свои запасы вооружений для ВСУ, чтобы «обеспечить Украину всем, что ей необходимо».

Кубилюс призвал как можно быстрее найти «новые рамки» для сотрудничества между ЕС и Киевом. По его словам, руководящим принципом ЕС теперь должно стать то, что «Европа будет с Украиной до тех пор, пока она не начнет побеждать и не будет достигнут справедливый мир».