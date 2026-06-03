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Москва ждет от Еревана осознанного шага к сближению с Россией

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва ждет от Еревана осознанного шага в сторону сближения с Россией. Свое мнение дипломат высказал на полях Петербургского международного экономического форума.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Я думаю, события последнего времени показывают, что нужно делать выбор», — приводит «Интерфакс» ответ Рябкова на вопрос журналистов.

Он подчеркнул, что Москва рассчитывает на верный исторический выбор Еревана. Он выразил надежду, что выбор будет сделан в пользу углубления традиционных и по-настоящему братских связей с Россией. Дипломат также отметил, что от прочного союза между Москвой и Ереваном армянский народ всегда получал и продолжит получать выгоду.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не собирается вступать в противостояние с Москвой в вопросах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В то же время, по словам политика, объединение должно на деле доказать республике свою выгоду. Такое заявление Пашинян сделал на встрече с избирателями в среду в ходе предвыборной кампании.

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