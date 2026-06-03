Москва ждет от Еревана осознанного шага к сближению с Россией

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не собирается вступать в противостояние с Москвой в вопросах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В то же время, по словам политика, объединение должно на деле доказать республике свою выгоду. Такое заявление Пашинян сделал на встрече с избирателями в среду в ходе предвыборной кампании.