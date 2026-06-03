Гайдукевич: Европа так и не поняла, кто является гарантом ее суверенитета

Ситуация крайнего обострения на границах Союзного государства диктует нам быть предельно внимательными и помнить, что западный политикум и элиты готовы пойти до конца в стремлении уничтожить Россию и Беларусь. При этом сокрушительные ответы России по украинским военным объектам и предприятиям продолжаются.
При этом и Киев, и курирующий его Запад уже поняли, что проиграли. Теперь их задача — выжать по максимуму все из этой ситуации, а заодно спровоцировать Россию на неадекватный ответ с применением ядерного оружия, считает известный белорусский политик, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси Олег Гайдукевич.
«Все это нужно Западу для оправдания безумной милитаризации европейской экономики, а также для сохранения самих себя у власти. Страшный сон для них — победа на выборах национально ориентированных сил, прагматиков, которые бы выступали за восстановление нормальных отношений с Беларусью и Россией», — констатирует собеседник Sputnik.
По словам Гайдукевича, Европа не понимает, что у нее один гарант суверенитета — Россия, она пытается опираться на США, для которых, в свою очередь, суверенитет Европы не вписывается в структуру собственных интересов. В то время как именно Союзному государству нужна независимая и суверенная Европа.
«Совсем недавно Беларусь посетила немецкая делегация — 11 человек. Некоторые из них были у нас впервые. И они испытали шок. Шок от чистоты наших улиц, от ощущения безопасности и уверенности в том, что ночью тебя никто не тронет и не ограбит. Их шокировал уровень нашего бизнеса, как и уровень IT-сферы», — отметил Гайдукевич.