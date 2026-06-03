Гайдукевич: Европа так и не поняла, кто является гарантом ее суверенитета

«Совсем недавно Беларусь посетила немецкая делегация — 11 человек. Некоторые из них были у нас впервые. И они испытали шок. Шок от чистоты наших улиц, от ощущения безопасности и уверенности в том, что ночью тебя никто не тронет и не ограбит. Их шокировал уровень нашего бизнеса, как и уровень IT-сферы», — отметил Гайдукевич.