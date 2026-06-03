Совмин изменил условия пребывания иностранцев в Беларуси

В Беларуси актуализированы правила пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства, сообщает пресс-служба правительства.
Так, постановление Совмина утвердило в новой редакции правила пребывания иностранцев (лиц без гражданства) на территории в Беларуси. В частности, при транзитном проезде через территорию Беларуси для иностранцев предусмотрено прохождение обязательной государственной дактилоскопической регистрации.
Также отменено для иностранцев право осуществлять разовую реализацию товаров на рынках (иных установленных местными властями местах). Согласно закону о правовом положении иностранцев и лиц без гражданства в Беларуси, иностранцы, временно пребывающие и временно проживающие в республике не могут вести в стране индивидуальную предпринимательскую деятельность.