Совмин изменил условия пребывания иностранцев в Беларуси

Также отменено для иностранцев право осуществлять разовую реализацию товаров на рынках (иных установленных местными властями местах). Согласно закону о правовом положении иностранцев и лиц без гражданства в Беларуси, иностранцы, временно пребывающие и временно проживающие в республике не могут вести в стране индивидуальную предпринимательскую деятельность.