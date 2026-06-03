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В МИД РФ рассказали о роли ООН и требованиях к будущему генсеку

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Алимов назвал Организацию Объединенных Наций незаменимой структурой как для России, так и для всего мира. Свое заявление он сделал в среду на сессии «Организация Разъединенных Наций? Будущее России в международных институтах коллективного управления» в рамках Петербургского экономического форума.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«ООН в той широчайшей палитре работы, которой она занимается, совершенно безальтернативна (…) ООН и для нас незаменима, и для международного сообщества незаменима», — приводит слова Алимова «Интерфакс».

Замглавы МИД также акцентировал внимание на роли устава организации. «Устав ООН — это основа международного права», — заявил он.

По словам дипломата, отказ от следования принципам устава лишает государства правовой опоры.

Замминистра затронул и вопрос о том, кто придет на смену нынешнему главе ООН. Он считает, что будущий генеральный секретарь должен кардинально отличаться от действующего. В ведомстве надеются, что следующий руководитель организации сможет исправить промахи своего предшественника.

Алимов перечислил ключевые качества, необходимые для этой должности. По его словам, генсек ООН обязан быть авторитетным политиком, разбирающимся в бюрократических механизмах крупных международных структур. При этом он должен оставаться нейтральным и беспристрастным человеком. Именно этого, как отметил замминистра, требуют от руководителя и всего секретариата нормы устава ООН. «А мы сталкиваемся в данном случае совершенно с обратным», — заключил Алимов.

Срок полномочий действующего генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша истекает 31 декабря 2026 года.

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