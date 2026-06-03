В МИД РФ рассказали о роли ООН и требованиях к будущему генсеку

Алимов перечислил ключевые качества, необходимые для этой должности. По его словам, генсек ООН обязан быть авторитетным политиком, разбирающимся в бюрократических механизмах крупных международных структур. При этом он должен оставаться нейтральным и беспристрастным человеком. Именно этого, как отметил замминистра, требуют от руководителя и всего секретариата нормы устава ООН. «А мы сталкиваемся в данном случае совершенно с обратным», — заключил Алимов.