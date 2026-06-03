В МИД РФ рассказали о роли ООН и требованиях к будущему генсеку

По словам дипломата, отказ от следования принципам устава лишает государства правовой опоры.
Замминистра затронул и вопрос о том, кто придет на смену нынешнему главе ООН. Он считает, что будущий генеральный секретарь должен кардинально отличаться от действующего. В ведомстве надеются, что следующий руководитель организации сможет исправить промахи своего предшественника.
Алимов перечислил ключевые качества, необходимые для этой должности. По его словам, генсек ООН обязан быть авторитетным политиком, разбирающимся в бюрократических механизмах крупных международных структур. При этом он должен оставаться нейтральным и беспристрастным человеком. Именно этого, как отметил замминистра, требуют от руководителя и всего секретариата нормы устава ООН. «А мы сталкиваемся в данном случае совершенно с обратным», — заключил Алимов.
Срок полномочий действующего генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша истекает 31 декабря 2026 года.