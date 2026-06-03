Михаил Мишустин сообщил о новых решениях по поддержке регионов

Правительство подготовило ряд решений для поддержки российских регионов. Помощь будет оказана пострадавшим от ливней Дагестану и Чечне, а также приграничным с Украиной территориям. Дополнительное финансирование направят на развитие общественного транспорта.
Как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин вчера на заседании кабмина, правительство спишет часть задолженности по бюджетным кредитам еще шести регионам. Это Якутия, Татарстан, Хабаровский край, Владимирская, Курганская и Омская области. Их совокупный долг сократится более чем на 37,5 миллиарда рублей.
Ряду регионов необходима помощь в связи с прошедшими природными катаклизмами и последствиями действий украинских вооруженных формирований. Весной от сильнейших ливней пострадали Дагестан и Чечня. «Существенно пострадала базовая инфраструктура, в том числе образовательная, — обратил внимание Михаил Мишустин. — Повреждены школы, детские сады, колледжи — всего около 80 зданий. Еще 10 были разрушены стихией». Федеральное правительство решило выделить республикам почти три миллиарда рублей на строительство и капитальный ремонт учреждений. Министерству просвещения премьер поручил оперативно довести средства и контролировать, чтобы все восстановительные и ремонтные работы были выполнены в полном объеме. «Нужно все успеть сделать к началу нового учебного года», — указал он.
Почти 4,5 миллиарда рублей направят на решение жилищных вопросов жителей приграничья.
В приграничных регионах особое внимание федеральное правительство уделяет положению граждан, которые лишились своего жилья и вынуждены проживать временно в других местах или хотят купить или построить новое. «На такие цели дополнительно выделим почти 4,5 миллиарда рублей, чтобы компенсировать расходы жителей Курской и Белгородской областей на решение их жилищных вопросов», — сообщил Мишустин.
Кроме того, четырем субъектам Федерации дополнительно предусмотрели 10,8 миллиарда рублей на обновление парка общественного транспорта. «Средства пойдут в течение ближайших трех лет на реализацию значимых проектов в Курской, Волгоградской, Нижегородской и Саратовской областях, — рассказал Мишустин. — В том числе уже в текущем году выделим им более 5,5 миллиарда рублей на эти цели, что позволит закупить новую отечественную технику, построить необходимые инженерные объекты».
Еще 2,5 миллиарда рублей кабмин распределит по стране для сбалансированности бюджетов на местах. Деньги необходимы на продолжение различных социальных программ, в частности на организацию бесплатного горячего питания в школах.