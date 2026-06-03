Михаил Мишустин сообщил о новых решениях по поддержке регионов

Ряду регионов необходима помощь в связи с прошедшими природными катаклизмами и последствиями действий украинских вооруженных формирований. Весной от сильнейших ливней пострадали Дагестан и Чечня. «Существенно пострадала базовая инфраструктура, в том числе образовательная, — обратил внимание Михаил Мишустин. — Повреждены школы, детские сады, колледжи — всего около 80 зданий. Еще 10 были разрушены стихией». Федеральное правительство решило выделить республикам почти три миллиарда рублей на строительство и капитальный ремонт учреждений. Министерству просвещения премьер поручил оперативно довести средства и контролировать, чтобы все восстановительные и ремонтные работы были выполнены в полном объеме. «Нужно все успеть сделать к началу нового учебного года», — указал он.