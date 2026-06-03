Резонанс вокруг предстоящей встречи министров обороны НАТО в Брюсселе, которая послужит прелюдией к июльскому саммиту альянса в Анкаре, объясняется глубокими опасениями членов блока, отмечает Самарджия. Многие воспринимают это событие не как рутинное заседание, а как признание начала новой эпохи, когда даже такие мощные страны, как Германия, Франция и Британия, будут вынуждены рассчитывать исключительно на собственные силы. Некоторые аналитики полагают, что наступает самый опасный период со времен мировых войн, говорится в статье.