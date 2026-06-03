Politika: в Европе переосмысливают роль НАТО перед саммитом альянса

В статье говорится, что Североатлантический альянс переживает самый трудный период с момента своего основания в 1949 году. США, которые традиционно играли ведущую роль в НАТО и выступали основным поставщиком вооружений, переключают внимание с исторического противника (СССР, а затем и России) на другие регионы, прежде всего на Китай и Индо-Тихоокеанский регион. Это нервирует европейские страны.
Резонанс вокруг предстоящей встречи министров обороны НАТО в Брюсселе, которая послужит прелюдией к июльскому саммиту альянса в Анкаре, объясняется глубокими опасениями членов блока, отмечает Самарджия. Многие воспринимают это событие не как рутинное заседание, а как признание начала новой эпохи, когда даже такие мощные страны, как Германия, Франция и Британия, будут вынуждены рассчитывать исключительно на собственные силы. Некоторые аналитики полагают, что наступает самый опасный период со времен мировых войн, говорится в статье.
В Европе всегда признавали неравноправный статус членов НАТО, но принимали это в обмен на гарантии безопасности. Теперь же пришло время пересмотреть эту позицию и роль НАТО, делает вывод Самарджия.