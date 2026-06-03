Вячеслав Федорищев и посол ОАЭ договорились на ПМЭФ о расширении сотрудничества

«Самарская область — регион промышленный. Товарооборот, который сейчас и так высок, имеет большой потенциал для развития. В Самарской области работать удобно: мы делаем все для того, чтобы все институты развития содействовали крупному бизнесу, предприятиям, которые начинают свою работу в регионе», — сказал Вячеслав Федорищев.