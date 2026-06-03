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Скамеры начали маскироваться под Красный Крест

МИНСК, 3 июн — Sputnik. Скаминг (интернет- и телефонное мошенничество) — это действительно очень серьезная проблема, заявила Sputnik глава региональной делегации Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Российской Федерации и Республике Беларусь Рания Машлаб.

Источник: Sputnik.by

По ее словам, проблемой озабочены и в МККК.

«Мы видим, что скамеры (мошенники — Sputnik) выдают себя за персонал Красного Креста. Они также создают группы, претендуя на то, что это от нашей организации или от организации-партнера», — рассказала Рания Машлаб.

Вся эта активность злоумышленников направлена на то, чтобы выманить деньги у людей. Представитель МККК заверила, что Красный Крест предпринимает немало усилий, чтобы предотвратить это.

«У нас есть система мониторинга, и мы видим эти мошеннические действия, сообщаем о них (в правоохранительные органы — Sputnik)», — добавила Машлаб.

Красный Крест также составляет инструкции для людей, где поясняется, как отличить мошенника от настоящего представителя МККК. В том числе, в этом направлении Комитет сотрудничает с Российским Красным Крестом.

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