Скамеры начали маскироваться под Красный Крест

По ее словам, проблемой озабочены и в МККК.
«Мы видим, что скамеры (мошенники — Sputnik) выдают себя за персонал Красного Креста. Они также создают группы, претендуя на то, что это от нашей организации или от организации-партнера», — рассказала Рания Машлаб.
Вся эта активность злоумышленников направлена на то, чтобы выманить деньги у людей. Представитель МККК заверила, что Красный Крест предпринимает немало усилий, чтобы предотвратить это.
«У нас есть система мониторинга, и мы видим эти мошеннические действия, сообщаем о них (в правоохранительные органы — Sputnik)», — добавила Машлаб.
Красный Крест также составляет инструкции для людей, где поясняется, как отличить мошенника от настоящего представителя МККК. В том числе, в этом направлении Комитет сотрудничает с Российским Красным Крестом.