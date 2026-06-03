Зеленский заявил о возможных отставках из-за проблем с ракетами для Patriot

Проблемы с поставками Зеленский связывает не только с работой украинских чиновников, но и с позицией Вашингтона. В интервью CBS он сообщил, что направлял письма в Белый дом и конгресс США с просьбой увеличить поставки ракет для систем ПВО, однако ответа до сих пор не получил.