Рубио: США не являются беспристрастным посредником на Украине

Глава внешнеполитического ведомства пояснил, что США продолжают открыто поддерживать Украину, в том числе поставками оружия и военной техники. «Мы не поставляем вооружения России. Мы поставляем вооружения только Украине. Мы не вводим санкции в отношении Украины, мы вводим санкции только в отношении России. Так что мы явно выбрали сторону [в этом конфликте]», — сказал он.