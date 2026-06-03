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Рубио: США не являются беспристрастным посредником на Украине

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не может считаться нейтральным посредником в урегулировании конфликта на Украине из-за поддержки Киева. Соответствующее заявление он сделал на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, комментируя ход мирных переговоров.

Источник: Reuters

«Давайте внесем ясность с учетом вышесказанного: мы не являемся, если говорить откровенно, беспристрастными посредниками в этой войне», — отметил Рубио.

Глава внешнеполитического ведомства пояснил, что США продолжают открыто поддерживать Украину, в том числе поставками оружия и военной техники. «Мы не поставляем вооружения России. Мы поставляем вооружения только Украине. Мы не вводим санкции в отношении Украины, мы вводим санкции только в отношении России. Так что мы явно выбрали сторону [в этом конфликте]», — сказал он.

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