Шойгу: Армения не хочет проводить референдум по членству в ЕАЭС

Так он прокомментировал слова армянского премьера Никола Пашиняна о том, что референдум по членству в ЕАЭС не состоится, пока Армения не подала заявку на членство в ЕС.
«За этим заявлением стоит очевидное нежелание этот референдум проводить. Вполне может оказаться так, что население выскажется против, и нынешней власти в Ереване придется иметь неприятный разговор с европейскими спонсорами», — приводит слова Шойгу пресс-служба Совбеза РФ.
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