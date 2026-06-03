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Шойгу: Армения не хочет проводить референдум по членству в ЕАЭС

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил о явном нежелании Еревана проводить референдум о членстве в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

Источник: РИА "Новости"

Так он прокомментировал слова армянского премьера Никола Пашиняна о том, что референдум по членству в ЕАЭС не состоится, пока Армения не подала заявку на членство в ЕС.

«За этим заявлением стоит очевидное нежелание этот референдум проводить. Вполне может оказаться так, что население выскажется против, и нынешней власти в Ереване придется иметь неприятный разговор с европейскими спонсорами», — приводит слова Шойгу пресс-служба Совбеза РФ.

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