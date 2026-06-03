Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным в любом формате

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с российским лидером Владимиром Путиным для обсуждения условий прекращения боевых действий. По его словам, Киев согласен на любой формат диалога. Об этом сообщает украинское информационное агентство УНИАН.
«Здесь нет альтернативы. И поэтому мы поддерживаем любой формат, и я готов к прямым переговорам с Путиным, чтобы завершить этот конфликт», — цитирует Зеленского агентство.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) назвала разговоры Запада о переговорах обманом, сравнив их со «сладкоголосыми сиренами». Дипломат отметила, что дипломатическое решение всегда было приоритетом Москвы, однако оно возможно только с учетом реального положения дел и обеспечения национальных интересов России.
Финский политик Армандо Мема заявил, что Зеленскому следует прекратить угрозы в адрес Москвы и пойти на компромисс ради сохранения страны. По мнению политика, Украине необходимо отказаться от курса на вступление в НАТО, прекратить дальнейшее вооружение и уважать права русскоязычного населения на приграничных территориях.