Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным в любом формате

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) назвала разговоры Запада о переговорах обманом, сравнив их со «сладкоголосыми сиренами». Дипломат отметила, что дипломатическое решение всегда было приоритетом Москвы, однако оно возможно только с учетом реального положения дел и обеспечения национальных интересов России.