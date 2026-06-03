Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным в любом формате

Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность провести прямые переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным для завершения конфликта. Представитель МИД РФ Мария Захарова ранее напомнила, что диалог возможен только на условиях соблюдения интересов России, а в Финляндии призвали Киев принять требования Москвы.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с российским лидером Владимиром Путиным для обсуждения условий прекращения боевых действий. По его словам, Киев согласен на любой формат диалога. Об этом сообщает украинское информационное агентство УНИАН.

«Здесь нет альтернативы. И поэтому мы поддерживаем любой формат, и я готов к прямым переговорам с Путиным, чтобы завершить этот конфликт», — цитирует Зеленского агентство.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) назвала разговоры Запада о переговорах обманом, сравнив их со «сладкоголосыми сиренами». Дипломат отметила, что дипломатическое решение всегда было приоритетом Москвы, однако оно возможно только с учетом реального положения дел и обеспечения национальных интересов России.

Финский политик Армандо Мема заявил, что Зеленскому следует прекратить угрозы в адрес Москвы и пойти на компромисс ради сохранения страны. По мнению политика, Украине необходимо отказаться от курса на вступление в НАТО, прекратить дальнейшее вооружение и уважать права русскоязычного населения на приграничных территориях.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше