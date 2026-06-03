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Посольство РФ: Британия поддерживает теракты ВСУ в Старобельске и Енакиеве

ЛОНДОН, 3 июня. /ТАСС/. Правительство Великобритании, пытаясь с помощью инцидента с беспилотником в Румынии отвлечь внимание мировой общественности от украинских атак в Старобельске и Енакиеве, фактически поддерживает террористические методы Владимира Зеленского. Об этом говорится в комментарии посольства РФ в Лондоне.

Источник: AP 2024

«3 июня посол России в Великобритании А. В. Келин был приглашен на беседу в Форин оффис, в ходе которой британская сторона озвучила ряд претензий. В частности, домыслы, касающиеся падения в Румынии 29 мая беспилотного летательного аппарата. Глава дипмиссии разъяснил российскую позицию по данному инциденту, отвергнув беспочвенные обвинения», — сказано в нем.

Как говорится в комментарии, Келин отметил, что «цель нового русофобского витка — отвлечь внимание мировой общественности от преступлений киевского режима». «В конкретном плане указал на очередные террористические атаки ВСУ на общежитие в Старобельске и рейсовый автобус в Енакиеве. Акцентировал, что Лондон, будучи одним из основных спонсоров Зеленского, фактически поддерживает эти террористические методы», — указывается в заявлении.

Посол РФ в беседе с представителями МИД Британии отверг обвинения о причастности РФ к инциденту с БПЛА в Румынии, сообщает посольство. Британия использует инцидент в Румынии для отвлечения внимания от теракта в Старобельске и удара ВСУ по автобусу в Енакиево, отметили в диппредставительстве.

Лондон фактически поддерживает террористические методы режима Зеленского, заявили там.

Россия довела до британской стороны рекомендацию эвакуировать дипломатов из Киева, призывает прислушаться к совету, говорится в комментарии посольства РФ.

«Посол призвал собеседников с максимальной серьезностью отнестись к заявлению МИД России от 25 мая в связи с началом системного уничтожения военных и военно-промышленных объектов в Киеве. Вновь довел до британской стороны настоятельную рекомендацию эвакуировать из города дипломатический персонал и иностранных граждан», — сказано в сообщении.

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