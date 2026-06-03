«3 июня посол России в Великобритании А. В. Келин был приглашен на беседу в Форин оффис, в ходе которой британская сторона озвучила ряд претензий. В частности, домыслы, касающиеся падения в Румынии 29 мая беспилотного летательного аппарата. Глава дипмиссии разъяснил российскую позицию по данному инциденту, отвергнув беспочвенные обвинения», — сказано в нем.
Как говорится в комментарии, Келин отметил, что «цель нового русофобского витка — отвлечь внимание мировой общественности от преступлений киевского режима». «В конкретном плане указал на очередные террористические атаки ВСУ на общежитие в Старобельске и рейсовый автобус в Енакиеве. Акцентировал, что Лондон, будучи одним из основных спонсоров Зеленского, фактически поддерживает эти террористические методы», — указывается в заявлении.
Лондон фактически поддерживает террористические методы режима Зеленского, заявили там.
Россия довела до британской стороны рекомендацию эвакуировать дипломатов из Киева, призывает прислушаться к совету, говорится в комментарии посольства РФ.
«Посол призвал собеседников с максимальной серьезностью отнестись к заявлению МИД России от 25 мая в связи с началом системного уничтожения военных и военно-промышленных объектов в Киеве. Вновь довел до британской стороны настоятельную рекомендацию эвакуировать из города дипломатический персонал и иностранных граждан», — сказано в сообщении.