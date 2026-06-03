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Нетаньяху прокомментировал спор с Трампом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что в ходе телефонного разговора 1 июня президент США Дональд Трамп назвал его «чертовым сумасшедшим». Об этом сообщает телеканал CNBC.

Источник: AP 2024

Нетаньяху сравнил возникшую ситуацию с семейными разногласиями. «Иногда, как и в лучших семьях, у нас возникают такие тактические разногласия. Мы всегда находим способ их разрешить. Мы можем не соглашаться утром, а к вечеру у нас уже есть общее решение», — заявил израильский премьер в эфире CNBC.

Ранее Дональд Трамп заявил, что употребил нецензурное выражение в адрес Биньямина Нетаньяху из-за его планов по бомбардировке Бейрута. 25 мая израильский премьер объявил об усилении ударов по ливанской шиитской группировке «Хезболла», которая спонсируется Ираном. По данным Axios, Дональд Трамп опасался, что действия израильского лидера сорвут переговоры США с Ираном. Как писал Axios, после телефонного разговора Израиль отказался от намерения бомбить Бейрут.

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