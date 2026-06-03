Нетаньяху прокомментировал спор с Трампом

Нетаньяху сравнил возникшую ситуацию с семейными разногласиями. «Иногда, как и в лучших семьях, у нас возникают такие тактические разногласия. Мы всегда находим способ их разрешить. Мы можем не соглашаться утром, а к вечеру у нас уже есть общее решение», — заявил израильский премьер в эфире CNBC.