Голубь мира не взлетел у Пашиняна: В РПЦ увидели тревожный знак — «Это не случайность»

Он напомнил, что традиция выпускать голубей встречается у разных сообществ — как религиозных, так и светских. При этом каждый вкладывает в такой жест свой смысл. Например, в христианстве голубь имеет особое значение. Именно в образе этой птицы, как говорится в Священном Писании, явился Святой Дух при крещении Иисуса Христа. Поэтому в христианской традиции выпуск голубей связывают с миром, свободой и духовным смыслом. В частности, в православии голубей принято отпускать на Благовещение.