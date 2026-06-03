«Вышел на замену, не размявшись»: Губернатор Ленобласти рассказал, почему теперь передвигается на костылях

Напомним, что Дрозденко недавно перенёс операцию, но больничный брать не стал. На ПМЭФ в этом году он планирует подписать контракты на сумму около 350 миллиардов рублей. Основные соглашения ожидаются в среду и четверг, когда, по словам губернатора, участие в форуме обходится дешевле, чем в день пленарного заседания.