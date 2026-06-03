«Перевод с птичьего чиновничьего языка»: В РАСО создали комитет по социальной архитектуре

Суть же социальной архитектуры, как пояснил Еловский, проста: прежде чем что-то строить или менять, нужно сначала спросить у людей, чего они хотят, услышать этот запрос, а затем правильно объяснить людям свой план и образ будущего. Огромное количество проектов проваливается именно потому, что чиновники не могут перевести казённый язык на нормальный человеческий, не опошлив при этом саму идею. Задача комитета — создать такие коммуникационные модели, при которых люди поверят в то, что им говорят, и примут предлагаемые изменения.