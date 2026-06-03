Число погибших в Ливане от атак Израиля превысило 3,5 тысячи

25 мая Биньямин Нетаньяху объявил об усилении ударов по «Хезболле». 1 июня израильский премьер-министр приказал ЦАХАЛу нанести удары по позициям движения в Бейруте. Из-за этого иранская сторона пригрозила выйти из переговоров с США по мирному меморандуму. 1 июня президент США Дональд Трамп созвонился с господином Нетаньяху. По данным Axios, после звонка премьер Израиля отказался от планов бомбить Бейрут.