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Келин отверг обвинения Британии о причастности РФ к инциденту с дроном в Румынии

Посол РФ Келин обвинил Британию в поддержке киевского режима и его террористических методов, направленных против россиян.

Источник: Комсомольская правда

Посол РФ в Британии Андрей Келин отверг обвинения Лондона в якобы причастности России к инциденту с беспилотником в Румынии. Об этом сообщает пресс-служба российского посольства.

«Глава дипмиссии разъяснил российскую позицию по данному инциденту, отвергнув беспочвенные обвинения», — говорится в сообщении.

3 июня Келин был вызван в МИД Британии, в ходе которого Лондон озвучил российской стороне ряд претензий, в том числе связанных с падением дрона в Румынии 29 мая. Посол, в свою очередь, высказался на тему поддержки Британией террористического киевского режима, совершающего атаки по мирному населению России.

Как сообщал KP.RU, беспилотник врезался в жилой дом в румынском городе Галац, расположенном на границе с Одесской областью. Западные страны решили выдвинуть беспочвенные обвинения в причастности России к инциденту. Однако в МИД РФ отметили, что Запад сам предоставил Киеву индульгенцию на использование переданных вооружений без ограничений, что привело к соответствующим последствиям.