Как сообщал KP.RU, беспилотник врезался в жилой дом в румынском городе Галац, расположенном на границе с Одесской областью. Западные страны решили выдвинуть беспочвенные обвинения в причастности России к инциденту. Однако в МИД РФ отметили, что Запад сам предоставил Киеву индульгенцию на использование переданных вооружений без ограничений, что привело к соответствующим последствиям.