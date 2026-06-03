Путин завершил четырехчасовые переговоры с президентом Танзании

Переговоры начались в узком составе и продолжились в расширенном формате. Президенты обсуждали вопросы сотрудничества в атомной, газовой, транспортной отраслях, а также в сферах сельского хозяйства, IT и кибербезопасности, сообщил глава Минэкономики Максим Решетников «Первому каналу». Владимир Путин указал на рост товарооборота между Россией и Танзанией на 20−25% в 2025 году.