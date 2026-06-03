Путин подарил букет президенту Танзании после переговоров

Отметим, что президент Танзании Самия Сулуху Хасан прибыла в Москву с государственным визитом 2 июня и пробудет в России до 5 июня. 3 июня в Кремле прошли официальная церемония встречи, переговоры в узком составе и делегаций, а также государственный обед, организованный Кремлем в честь танзанского лидера.